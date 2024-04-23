ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GAL000353
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Выключатель GAL00..53 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВыключатель GAL00..53 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
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