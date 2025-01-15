ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат. 5е, механизм, АЛЮМИНИЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий двойной компьютерной розетки с разъёмом RJ45+RJ45 кат. 5Е предназначен для быстрого подключения компьютера к локальной вычислительной сети. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)