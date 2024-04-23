ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GAL000399
Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты