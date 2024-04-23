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GAL000643
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
GAL000643

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО

Референс: GAL000643
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
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Техническая документация Розетка GAL00..43 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.09 MB
Розетка GAL00..43 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23
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