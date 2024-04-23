ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
Референс: GAL000643
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка GAL00..43 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка GAL00..43 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Размер 3.09 MB
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23
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Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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