ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, МОККО
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, МОККО
Референс: GAL000646
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
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