ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., ГРИФЕЛЬ

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеально подходит для гостиниц и отелей. Уникальный цвет, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).