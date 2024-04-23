ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ГРИФЕЛЬ

Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете грифель с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).