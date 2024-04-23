ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, СТАЛЬ

Заглушка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).