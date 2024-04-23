ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СТАЛЬ
Референс: GAL000961
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Выключатель GAL00..61 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВыключатель GAL00..61 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.02 MB
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
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Размер 9.99 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
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Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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