ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, СТАЛЬ
ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, СТАЛЬ

Референс: GAL000993
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь антенны коннектора TV. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

1 146  
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Сталь
Количество выходов 1
Частота 5-862
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107073316.510.53.7 см. 0.059кг.
BB1
25шт.46902010707409.724.110 см. 0.36кг.
CAR
320шт.1469020107074724.841.311.3 см. 1.633кг.
P12
41800шт.12080117 см. 161кг.
Тип документа
