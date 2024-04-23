ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СТАЛЬ
ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СТАЛЬ
Референс: GAL000999
Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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