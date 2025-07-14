ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., КАРБОН
ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., КАРБОН
Референс: GAL001014S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеально подходит для гостиниц и отелей. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 39
Цвет Черный
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201045519
|11.6
|14.1
|4.7
|см.
|0.079
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201045526
|9.9
|23.9
|9.6
|см.
|0.459
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201045523
|24.7
|41.9
|11.2
|см.
|2.03
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|193
|кг.
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Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
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Дата документа: 26/06/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
Формат PDF
Размер 807.41 kB
Срок действия: 25/11/2024 - 24/11/2029
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
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