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GAL001014S
ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., КАРБОН
GAL001014S
GAL001014S
GAL001014S
GAL001014S

ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., КАРБОН

Референс: GAL001014S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеально подходит для гостиниц и отелей. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 39
Цвет Черный
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104551911.614.14.7 см. 0.079кг.
BB1
25шт.46902010455269.923.99.6 см. 0.459кг.
CAR
320шт.1469020104552324.741.911.2 см. 2.03кг.
P12
41800шт.12080111 см. 193кг.
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Техническая документация
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
Формат PDF
Размер 807.41 kB
Срок действия: 25/11/2024 - 24/11/2029
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
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