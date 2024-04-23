ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.2, 10А, механизм, КАРБОН

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).