ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
Референс: GAL001029
Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка USB(A+C) 45Вт GAL00..29 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка USB(A+C) 45Вт GAL00..29 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
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