ARTGALLERY 4-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕНАРНЫЙ, сх. 1, КАРБОН

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон выключателя 4-клавишного сценарного может быть использован для управления несколькими группами нагрузки, например управлять освещением или жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером.. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).