ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, КАРБОН
ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, КАРБОН
Референс: GAL001084
Накладка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка GAL00..84 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка GAL00..84 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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