Продукты
GAL001090
ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, КАРБОН
GAL001090

ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, КАРБОН

Референс: GAL001090
Серия ArtGallery

Накладка двойная Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Направление выхода Наклонный (-ое)
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации накладка двхместная серии ArtGallery GAL00..90
Дата документа: 17/02/2025
Формат PDF
Размер 2.91 MB
Руководство по эксплуатации накладка двхместная серии ArtGallery GAL00..90
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL001088
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
GAL001023
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, КАРБОН
GAL001001
 
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, КАРБОН
GAL001045
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
GAL001032
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН
GAL001011
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, КАРБОН
Фильтры
Поиск
Корзина