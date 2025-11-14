ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, КАРБОН
Референс: GAL001093
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон антенны коннектора TV. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Карбон
Количество выходов 1
Частота 5-862
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201070757
|7.3
|7.3
|2.5
|см.
|0.053
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201070764
|9.9
|24.1
|10.3
|см.
|0.322
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201070761
|24.9
|41.9
|11.4
|см.
|1.479
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|149
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
