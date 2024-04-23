ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АКВАМАРИН
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АКВАМАРИН
Референс: GAL001119
Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Выключатель GAL00..19 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВыключатель GAL00..19 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.97 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
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Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
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