ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АКВАМАРИН

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).