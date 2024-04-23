ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).