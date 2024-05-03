ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АКВАМАРИН
ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, АКВАМАРИН
Референс: GAL001183
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети._x000D_ Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера._x000D_ Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц._x000D_ Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению._x000D_ Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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