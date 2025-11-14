ARTGALLERY PURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЙ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете алюминий, в 2-х постовом исполнении. Металл алюминий- холодный, сдержанный тон с зеркальным блеском, идеален для современных интерьеров. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.