ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЙ
ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ АЛЮМИНИЙ
Референс: GAL312105
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете алюминий, в 5-и постовом исполнении. Металл алюминий- холодный, сдержанный тон с зеркальным блеском, идеален для современных интерьеров. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Алюминий
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042846
|10.1
|43.1
|3.5
|см.
|0.227
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14690201042843
|35.7
|47.7
|29.4
|см.
|7.367
|кг.
P12
|4
|—
|450
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|125.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL31..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.96 MB
GAL31..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты