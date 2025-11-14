ARTGALLERY PURE 2-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете оникс, в 2-х постовом исполнении. Металл оникс- глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.