ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
Референс: GAL312304
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете оникс, в 4-х постовом исполнении. Металл оникс- глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Оникс
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042990
|10.1
|35.6
|3.9
|см.
|0.19
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201043003
|19.2
|38.1
|11.2
|см.
|1.267
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14690201043000
|38.8
|39.4
|13
|см.
|2.839
|кг.
P12
|4
|—
|576
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|152
|кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты