Продукты
GAL312304
ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
GAL312304
GAL312304

ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС

Референс: GAL312304
Серия ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете оникс, в 4-х постовом исполнении. Металл оникс- глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Оникс
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104299010.135.63.9 см. 0.19кг.
BB1
26шт.469020104300319.238.111.2 см. 1.267кг.
CAR
312шт.1469020104300038.839.413 см. 2.839кг.
P12
4576шт.12080120 см. 152кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL001045
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН
GAL001023
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, КАРБОН
GAL001032
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, КАРБОН
GAL001011
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, КАРБОН
GAL001088
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, КАРБОН
Фильтры
Поиск
Корзина