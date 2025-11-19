ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
Референс: GAL312305
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете оникс, в 5-и постовом исполнении. Металл оникс- глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Оникс
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201043010
|10.2
|42.8
|3.5
|см.
|0.224
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14690201043017
|35.8
|47.4
|29.4
|см.
|7.388
|кг.
P12
|4
|—
|450
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|125.8
|кг.
