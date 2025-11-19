Продукты
ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ ОНИКС
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из металла в цвете оникс, в 5-и постовом исполнении. Металл оникс- глубокий, насыщенный черный цвет с легким блеском, который придаст интерьеру элегантную строгость. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Оникс
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104301010.242.83.5 см. 0.224кг.
CAR
330шт.1469020104301735.847.429.4 см. 7.388кг.
P12
4450шт.12080115 см. 125.8кг.
