ARTGALLERY PURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АЛЮМИНИЙ
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете алюминий, в 2-х постовом исполнении. Органическое стекло алюминий- нейтральный серо-металлик, идеален для хай-тека и минимализма. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Алюминий
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104333120.69.52.7 см. 0.085кг.
BB1
27шт.46902010433481937.911.1 см. 0.687кг.
CAR
314шт.1469020104334538.73912.9 см. 1.69кг.
P12
4672шт.12080115 см. 91кг.
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..02 Рамка двухместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.89 MB
GAL32..02 Рамка двухместная серии ArtGallery
