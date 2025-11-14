Продукты
GAL320604
ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
GAL320604
GAL320604

ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО

Референс: GAL320604
Серия ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете мокко, в 4-х постовом исполнении. Органическое стекло мокко- тёплый оттенок, напоминает горький шоколад, придаёт интерьеру уют и глубину. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Мокко
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104357710.135.73.8 см. 0.128кг.
BB1
26шт.469020104358419.13811.1 см. 0.904кг.
CAR
312шт.1469020104358138.839.413 см. 2.114кг.
P12
4576шт.12080120 см. 117кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..04 Рамка четырехместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.94 MB
GAL32..04 Рамка четырехместная серии ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000623
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, МОККО
GAL000632
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
GAL000645
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
GAL000688
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, МОККО
GAL000611
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, МОККО
Фильтры
Поиск
Корзина