ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете мокко, в 5-и постовом исполнении. Органическое стекло мокко- тёплый оттенок, напоминает горький шоколад, придаёт интерьеру уют и глубину. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.