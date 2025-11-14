ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете черный матовый в 5-и постовом исполнении. Органическое стекло черный матовый- бархатистый, без отражений, выглядит особенно дорого и стильно. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.