ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
Референс: GAL331005
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете черный матовый в 5-и постовом исполнении. Органическое стекло черный матовый- бархатистый, без отражений, выглядит особенно дорого и стильно. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Матовый черный
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201043850
|10.1
|42.9
|3.8
|см.
|0.159
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14690201043857
|35.5
|47.8
|29.4
|см.
|5.292
|кг.
P12
|4
|—
|480
|шт.
|—
|120
|80
|127
|см.
|100
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL33..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.96 MB
GAL33..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
