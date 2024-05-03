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GAL440346S
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
GAL440346S

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ

Референс: GAL440346S
Линейка ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете алюминий, с заземлением, шторками и крышкой, рассчитан на 250 В, ток 16 А. Классическое цветовое решение украсит любой интерьер. Технология быстрозажимных клемм ускоряет монтаж на 25%. Степень защиты IP44 обеспечит безопасность в ванной и на кухне. Конструкция рамок ArtGallery Aqua отличается от ArtGallery. Механизмы и рамки IP20 несовместимы с IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010402554.77.17.1 см. 0.089кг.
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