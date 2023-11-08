GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000200
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Прочее
Ширина 82 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок бежевый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437491
|8.3
|8.35
|4.6
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437498
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.453
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437499
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.1
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|184
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
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