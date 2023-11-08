Продукты
GSL000203
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000203
GSL000203
GSL000203
GSL000203
GSL000203

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000203
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Количество постов 3-постовая
Направление установки горизонтальная ориентация
Цветовой оттенок бежевый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065811222.478.281.16 см. 43г.
BB1
215шт.1360648065811937.218.610.6 см. 788г.
CAR
390шт.4360648065811038.438.433.2 см. 5кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 113кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.033 кг
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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