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GSL000245
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000245

GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000245
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Glossa
Цветовой оттенок бежевый
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806579867.087.084.01 см. 84г.
BB1
220шт.1360648065798337.218.68 см. 1.794кг.
CAR
3160шт.4360648065798438.438.433.2 см. 14.61кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 286кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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