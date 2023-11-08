Продукты
GSL000205
GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000205
GSL000205
GSL000205

GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000205
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) пятиместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 367 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 5-постовая
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065813636.678.281.16 см. 65г.
BB1
25шт.1360648065813337.218.610.6 см. 464г.
CAR
330шт.4360648065813438.438.433.2 см. 3.23кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 78кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 367 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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