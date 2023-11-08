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GSL000501
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000501

GLOSSA 1-постовая РАМКА, ДЕРЕВО ДУБ

Референс: GSL000501
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Дерево
Серия Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.013 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806595158.288.281.16 см. 23г.
BB1
245шт.1360648065951237.218.610.6 см. 1.162кг.
CAR
3270шт.4360648065951338.438.433.2 см. 7.1кг.
P12
44860шт.12080114.6 см. 153кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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