GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000603
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 82 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта рамка
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Направление установки горизонтальная ориентация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485435862
|22.47
|8.28
|1.16
|см.
|43
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606485435867
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|296
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606485435864
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.371
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606485435861
|120
|80
|110
|см.
|73.73
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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