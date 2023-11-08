Продукты
GSL000607
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР
GSL000607
GSL000607
GSL000607
GSL000607
GSL000607

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000607
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 82 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 225 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Направление установки вертикальная ориентация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854359098.2822.471.16 см. 44г.
BB1
25шт.536064854359045.839.48.9 см. 301г.
CAR
320шт.6360648543590140.419.614 см. 1.389кг.
P12
41680шт.7360648543590812080110 см. 74.74кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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