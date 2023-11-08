Продукты
GSL000700
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АНТРАЦИТ
GSL000700
GSL000700

GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000700
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Черный
Ширина 82 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип продукта монтажная коробка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок черный
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.07 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854363958.38.354.6 см. 82г.
BB1
216шт.1360648543639237.218.610.6 см. 1.453кг.
CAR
396шт.4360648543639338.438.433.2 см. 9.174кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 184кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик