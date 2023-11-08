Продукты
GSL000700C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АНТРАЦИТ
GSL000700C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000700C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Черный
Ширина 82 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок черный
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854364017.938.354.6 см. 58г.
BB1
216шт.1360648543640837.218.610.6 см. 1.071кг.
CAR
396шт.4360648543640938.438.433.2 см. 6.88кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 143кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик