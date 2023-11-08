GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АНТРАЦИТ
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000700C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Черный
Ширина 82 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок черный
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436401
|7.93
|8.35
|4.6
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|13606485436408
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.071
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606485436409
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.88
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|143
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 79 мм
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