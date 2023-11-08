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GSL000707
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GSL000707
GSL000707

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000707
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 225 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок черный
Тип продукта рамка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения residential
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Направление установки вертикальная ориентация
Вес нетто 0.034 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854363718.2822.471.16 см. 44г.
BB1
25шт.536064854363765.839.48.9 см. 301г.
CAR
320шт.6360648543637340.419.614 см. 1.389кг.
P12
41680шт.7360648543637012080110 см. 74.74кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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