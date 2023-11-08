GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000708
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) пятиместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 296 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок черный
Тип продукта рамка
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 4-постовая
Направление установки вертикальная ориентация
Вес нетто 0.044 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436388
|8.28
|29.57
|1.16
|см.
|55
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606485436383
|5.8
|39.4
|8.9
|см.
|354
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606485436380
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.603
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606485436387
|120
|80
|110
|см.
|93.93
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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