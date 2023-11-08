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GSL000738
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ
GSL000738

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000738
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ,

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Серый
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок грифель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат теплого пола
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Тип защиты защита от перенапряжения
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854365249.59.55.5 см. 263г.
BB1
24шт.1360648543652118.618.610.6 см. 1.151кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 276кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
Термостаты серии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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