GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000738
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ,
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Серый
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок грифель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат теплого пола
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Тип защиты защита от перенапряжения
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436524
|9.5
|9.5
|5.5
|см.
|263
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|13606485436521
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.151
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|276
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 270.84 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
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