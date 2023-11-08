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GSL001000C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001000C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001000C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Зеленый
Ширина 79 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Материал PC + ASA матовый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812080027.938.354.6 см. 58г.
BB1
25шт.53606481208007239.28.9 см. 350г.
CAR
320шт.6360648120800440.424.210.6 см. 1.586кг.
P12
41800шт.7360648120800112080110.4 см. 161.1кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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