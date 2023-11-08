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GSL001100
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001100

GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001100
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812083478.38.354.6 см. 82г.
BB1
25шт.53606481208342239.28.9 см. 470г.
P12
41800шт.7360648120834612080110.4 см. 203.4кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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