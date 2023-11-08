GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ПЛАТИНА
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ПЛАТИНА
Референс: GSL001200
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта монтажная коробка
Цветовой оттенок platinum
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA матовый
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.07 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208699
|8.3
|8.35
|4.6
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208694
|23
|9.2
|8.9
|см.
|470
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208698
|120
|80
|110.4
|см.
|203.4
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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