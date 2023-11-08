GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА
Референс: GSL001200C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок platinum
Тип монтажа открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Материал PC + ASA (матовый)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208705
|7.93
|8.35
|4.6
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208700
|23
|9.2
|8.9
|см.
|350
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208707
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.586
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208704
|120
|80
|110.4
|см.
|161.1
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.048 кг
Ширина 79 мм
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