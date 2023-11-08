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GSL001200C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА
GSL001200C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЛАТИНА

Референс: GSL001200C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок platinum
Тип монтажа открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Материал PC + ASA (матовый)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812087057.938.354.6 см. 58г.
BB1
25шт.53606481208700239.28.9 см. 350г.
CAR
320шт.6360648120870740.424.210.6 см. 1.586кг.
P12
41800шт.7360648120870412080110.4 см. 161.1кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.048 кг
Ширина 79 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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