GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ПЛАТИНА
Референс: GSL001202
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок титан platinum
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Направление установки горизонтальная ориентация
Вес нетто 0.023 кг
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Количество постов 2-постовая
Материал PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208620
|15.37
|8.28
|1.16
|см.
|32
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208625
|23
|9.2
|8.9
|см.
|221
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208622
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.071
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208629
|120
|80
|110.4
|см.
|108.3
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Тип документа
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