GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
Референс: GSL001206
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок титан platinum
Серия Glossa Glossa
Область применения residential
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.024 кг
Направление установки вертикальная ориентация
Режим фиксации защёлкивание
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Материал PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208668
|8.28
|15.37
|1.16
|см.
|33
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208663
|23
|9.2
|8.9
|см.
|226
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208660
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.089
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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